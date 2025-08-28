От Марек скочиха на роден рефер

Популярни
  28 авг 2025
Марек отправи сигнал на недоволство от съдийството в мача от изминалия кръг на Втора лига срещу Янтра (Габрово). Посочени са грешки на съдийската бригада, начело с главния рефер Димитър Буров. Сигналът е адресиран до Спортно-техническата комисия на БФС, както и до Съдийската комисия.

Марек апелира съответните органи съдийската бригада, ръководила срещата с Янтра, в бъдеще да не бъде назначавана за мачове с участието на нашия клуб.

Ето какво пишат от клуба:

СИГНАЛ

До Спортно-техническата комисия на Български футболен съюз, г-н Неделчо Михайлов

Съдийска комисия съм БФС, г-н Станислав Тодоров

Уважаеми господа,

ФУТБОЛЕН КЛУБ „МАРЕК 1915″ – гр. Дупница изразява недоволството си от съдийските отсъждания в изминалите три шампионатни мача, а именно – срещу ФК „Севлиево“, ФК „Фратрия“ и ОФК „Янтра“.

Въздържахме се от коментар за първите два мача, в които отборът ни бе ощетен, но след случилото се в V кръг в гр. Габрово решихме да реагираме и защитим името на клуба. Отборът ни бе тенденциозно ощетен не за първи път от главния арбитър Димитър Буров. Претендираме за неотсъден очеваден 11-метров наказателен удар срещу Борислав Николов при резултат 0:0, както и за неотсъдена приблизително 2-метрова засада на домакините от Янтра при отбелязването на единствения и победен гол в мача.

ФУТБОЛЕН КЛУБ „ МАРЕК 1915″ – гр. Дупница е от скромен град и двете последователни години, в които отборът печели участие на бараж за влизане в най-високото ниво на футбола у нас, очевидно дразнят и притесняват някого.

Апелираме съдийската бригада от V кръг между отборите на ОФК „Янтра“ и ФК „ Марек 1915″ повече да НЕ бъде назначавана за мачове, в които отборът на ФК „ Марек 1915″ участва.

А именно:

Димитър Цолов Буров
Ангел Бориславов Станчев
Георги Петров Спасов
Камен Ташев Терзиев

Припомняме, че миналия сезон в дерби мач срещу ФК „Беласица“ Д. Буров отсъди срещу Марек несъществуваща дузпа за домакините в края на мача, а впоследствие отборът ни загуби двубоя".

