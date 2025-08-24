Марк Маркес вече има победи на 22 различни писти в MotoGP

Шесткратният световен шампион Марк Маркес вече има победи на 22 различни писти в MotoGP. Това стана факт след триумфа на испанеца в надпреварата за Гран При на Унгария на „Балатон Парк“.

С него той се доближи на само една писта от рекорда на Валентино Роси, който има победи на 23 различни трасета в кралския клас. Теоретично Маркес ще може да изпревари Доктора още преди края на сезон 2025, ако спечели на „Мандалика“ в Индонезия и „Портимао“ в Португалия, където той никога не е триумфирал.

7th consecutive Grand Prix win 💯



That's the second time @marcmarquez93 achieves this incredible feat in his career 🎩#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/9hTv005CG8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

Иначе освен на „Балатон Парк“ Маркес е печелил в MotoGP още на: „Заксенринг“, „Мизано“, „Моторланд Арагон“, „Пистата на Америките“, „Ассен“, „Индианаполис“, „Бърно“, „Мотеги“, „Филип Айлънд“, „Бугати“, „Терман де Рио Ондо“, „Муджело“, „Сепанг“, „Херес“, „Каталуния“, „Рикардо Тормо“, „Бурирам“, „Лусайл“, „Силвърстоун“, „Лагуна Сека“ и „Ред Бул Ринг“. В своята кариера испанецът е печелил още и на „Ещорил“, но това се случи в малките класове през 2010 и 2012.

Най-много победи в MotoGP той има на „Заксенринг“ в Германия, където е триумфирал общо 12 пъти, от които девет са в кралския клас. „Силвърстоун“, „Лагуна Сека“, „Ред Бул Ринг“ и „Балатон Парк“ пък са пистите, на които той е печелил само по веднъж.

Снимки: Gettyimages