Интер 0:0 Удинезе, Пьотровски е титуляр за гостите

Тази вечер Интер и Удинезе играят при резултат 0:0 в среща от 2-рия кръг на Серия "А" на "Джузепе Меаца".

Кристиан Киву залага в този мач на Маркюс Тюрам и Лаутаро Мартинес като двойка нападатели. Петър Сучич, Хакан Чалханоолу и Николо Барела ще движат играта в средата на терена, а Дензъл Дъмфрис и Федерико Димарко ще изпълняват ролята на халф-бекове.

Удинезе пък започва с Кийнън Дейвис и Вакун Байо в предни позиции. Артур Ата, Йеспер Карлстрьом и Якуб Пьотровски ще си партнират в средата на терена, а Кингсли Ехизибу и Джордан Земура започват на двете крила.

Първата по-интересна ситуация бе създадена от гостите. Байо напредна и стреля, като топката премина доста близо до лявата греда.