Взетият от Мъри бразилец с изключителен гол за Лайпциг

РБ (Лайцпиг) надигна глава след унизителното 0:6 от Байерн (Мюнхен), побеждавайки Хайденхайм с 2:0 вкъщи в мач от втория кръг на Бундеслигата. Важна роля за успеха на домакините имаше новият нападател Ромуло, който атрактивно заби решаващото второ попадение в 78-ата минута.

🇩🇪 RB Leipzig 2-0 Heidenheim



Perfect touch by Romulopic.twitter.com/YcLB2XwEKR — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 30, 2025

За бразилеца, който наскоро беше привлечен от Гьозтепе на Станимир Стоилов, това беше и първи двубой като титуляр. Преди него Кристоф Баумгартнер (48’) даде преднина Лайпциг.

Хайденхайм остава без актив, след като в първия кръг беше победен и от Волфсбург - 3:1.