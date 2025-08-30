Взетият от Мъри бразилец с изключителен гол за Лайпциг

РБ (Лайцпиг) надигна глава след унизителното 0:6 от Байерн (Мюнхен), побеждавайки Хайденхайм с 2:0 вкъщи в мач от втория кръг на Бундеслигата. Важна роля за успеха на домакините имаше новият нападател Ромуло, който атрактивно заби решаващото второ попадение в 78-ата минута.
За бразилеца, който наскоро беше привлечен от Гьозтепе на Станимир Стоилов, това беше и първи двубой като титуляр. Преди него Кристоф Баумгартнер (48’) даде преднина Лайпциг.
Хайденхайм остава без актив, след като в първия кръг беше победен и от Волфсбург - 3:1.