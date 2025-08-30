Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Взетият от Мъри бразилец с изключителен гол за Лайпциг

Взетият от Мъри бразилец с изключителен гол за Лайпциг

  • 30 авг 2025 | 18:39
  • 1063
  • 1
Взетият от Мъри бразилец с изключителен гол за Лайпциг

РБ (Лайцпиг) надигна глава след унизителното 0:6 от Байерн (Мюнхен), побеждавайки Хайденхайм с 2:0 вкъщи в мач от втория кръг на Бундеслигата. Важна роля за успеха на домакините имаше новият нападател Ромуло, който атрактивно заби решаващото второ попадение в 78-ата минута.

За бразилеца, който наскоро беше привлечен от Гьозтепе на Станимир Стоилов, това беше и първи двубой като титуляр. Преди него Кристоф Баумгартнер (48’) даде преднина Лайпциг.

Хайденхайм остава без актив, след като в първия кръг беше победен и от Волфсбург - 3:1.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

  • 30 авг 2025 | 16:35
  • 15399
  • 53
Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

  • 30 авг 2025 | 15:02
  • 10041
  • 6
Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

Ханзи Флик потвърди за Гави и каза какво се случва с Фермин Лопес

  • 30 авг 2025 | 14:24
  • 7681
  • 11
Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

  • 30 авг 2025 | 13:43
  • 3823
  • 5
Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

Официално: Мойс Кийн във Фиорентина за още дълго време

  • 30 авг 2025 | 13:32
  • 1425
  • 0
Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

Джаксън напуска Челси в посока Байерн срещу необичайно висока сума

  • 30 авг 2025 | 13:08
  • 14954
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 9482
  • 26
Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

  • 30 авг 2025 | 18:58
  • 4443
  • 4
Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 19539
  • 57
Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

  • 30 авг 2025 | 19:15
  • 9240
  • 1
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

  • 30 авг 2025 | 19:05
  • 15005
  • 148
Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

  • 30 авг 2025 | 18:00
  • 8758
  • 1