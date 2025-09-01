Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

  • 1 сеп 2025 | 16:29
  • 70
  • 0

Вчерашната победа на Себастиен Ожие в рали “Парагвай” донесе успех №102 на Тойота в Световния рали шампионат. И след това състезание Тойота се изравни на първото място по победи със Ситроен. Третото място заема Форд/М-Спорт с 94 спечелени състезания.

“Този рекорд е една от целите ни този сезон, като се надявам преди края на годината рекордът да е само наш”, обясни след финала заместник-шефът на тима Юха Канкунен.

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”
Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

След Парагвай Тойота вече има 100 точки аванс пред Хюндай в битката за титлата при конструкторите. Тимът на японците е ставал 8 пъти световен шампион при конструкторите и сега дели второто място със Ситроен. На върха е Ланча с 10 титли.

Също така Тойота Ярис Rally1 напредва в класацията по спечелени победи - вече има 33 и излезе еднолично на 7-о място, като остави зад себе си Ситроен Ксара WRC с 32. На върха на това подреждане са две рали икони: Ланча Делта във всичките си версии и Субару Импреза във всичките й версии - с по 46 победи.

Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка
Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка
 Хюндай изтегли Фурмо от рали „Парагвай“ преди финала
Хюндай изтегли Фурмо от рали „Парагвай“ преди финала
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

  • 1 сеп 2025 | 15:44
  • 287
  • 0
Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

  • 1 сеп 2025 | 15:21
  • 629
  • 0
Ред Бул няма да използва специално задно крило за “Монца”

Ред Бул няма да използва специално задно крило за “Монца”

  • 1 сеп 2025 | 14:56
  • 476
  • 0
Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер

Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер

  • 1 сеп 2025 | 14:34
  • 535
  • 0
В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

  • 1 сеп 2025 | 12:28
  • 1538
  • 0
Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер

Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер

  • 1 сеп 2025 | 10:57
  • 2046
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 74520
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 4201
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 26165
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12813
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26464
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 3010
  • 0