Тойота изравни рекорда по победи на Ситроен в WRC

Вчерашната победа на Себастиен Ожие в рали “Парагвай” донесе успех №102 на Тойота в Световния рали шампионат. И след това състезание Тойота се изравни на първото място по победи със Ситроен. Третото място заема Форд/М-Спорт с 94 спечелени състезания.

“Този рекорд е една от целите ни този сезон, като се надявам преди края на годината рекордът да е само наш”, обясни след финала заместник-шефът на тима Юха Канкунен.

The 8X World Champ is confident he will win his 9th title! 🏆👀#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/NQnDsWaaGu — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 31, 2025

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

След Парагвай Тойота вече има 100 точки аванс пред Хюндай в битката за титлата при конструкторите. Тимът на японците е ставал 8 пъти световен шампион при конструкторите и сега дели второто място със Ситроен. На върха е Ланча с 10 титли.

Също така Тойота Ярис Rally1 напредва в класацията по спечелени победи - вече има 33 и излезе еднолично на 7-о място, като остави зад себе си Ситроен Ксара WRC с 32. На върха на това подреждане са две рали икони: Ланча Делта във всичките си версии и Субару Импреза във всичките й версии - с по 46 победи.

Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка

Хюндай изтегли Фурмо от рали „Парагвай“ преди финала

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages