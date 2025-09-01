Популярни
Хюндай изтегли Фурмо от рали „Парагвай“ преди финала

Заводският пилот на Хюндай Адриен Фурмо завърши 4-и в рали „Парагвай“, 10 кръг от Световния рали шампионат, но така и не стигна до финала на състезанието. Французинът завърши 4-и след последната отсечка, в която загуби втората си позиция, но преди последната часова контрола, която е задължителна, от Хюндай заявиха, че той отпада от състезанието.

В ралитата има такива случаи, които обаче остават много редки, а резултатите от това решение на тима ще са много интересни. Първо, Фурмо губи точките си от Парагвай. Второ, всички зад него, минават с по едно място напред и Ойт Танак от пети стана 4-и, което му донесе с 2 точки повече.

Трето, Кале Рованпера от пети стана шести и се откъсна на 2 точки пред Ожие в преследването на Елфин Еванс. Уелсецът води със 198 точки, Кале вече има 191, Себастиен Ожие е със 189, Танак има 180, а Тиери Нювил – 150.

И четвърто, Фурмо ще може да получи много нови части по колата си за рали „Чили“ без наказание, тъй като официално той не е завършил рали „Парагвай“.

