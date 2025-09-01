Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

Последният ден рали “Парагвай” вчера се превърна в пълен провал за френския пилот на Хюндай Адриен Фурмо. В петък и събота той се бори за място в челото, като в петък поведе колоната, после спука гума и потъна назад в класирането, но в събота вечер завърши втори, на 10,3 секунди от лидера Себастиен Ожие.

“В неделя имаме 4 отсечки и 80 състезателни километра, за да се борим със Себ, който има 8 световни титли, да видим какво ще постигнем срещу него”, коментира в събота Фурмо. И съдбата му подготви поредица неприятни изненади.

Join us for what was an epic final day in Paraguay! 🤯🇵🇾#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾https://t.co/eyZqQg4T0O — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 31, 2025

Хюндай изтегли Фурмо от рали „Парагвай“ преди финала

В първата неделна отсечка, когато заваля по-сериозно и пътят стана изключително хлъзгав, Фурмо изпусна спирането за един десен завой с обратен наклон и излетя в насрещната нива. Колата му се завъртя и двигателят угасна, а Фурмо загуби почти 20 секунди докато стигне до финала на отсечка. Заради този инцидент авансът на Ожие отскочи на над 29 секунди и Фурмо коментира, че ще гледа битката за второто място, тъй като зад него идваха Ойт Танак и Елфин Еванс, като естонецът излезе трети в същия този 16-и етап.

17-ата отсечка мина без особени проблеми за Фурмо и стигаме до второто минаване на “Белла Виста” - етап №18 е повторение на 16-ата отсечка от сутринта. Този път неприятните изненади бяха други.

Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка

След атаката на едно водно препятствие, в Парагвай това бяха основно пресичане на плитки реки, но не по дъното, а колите минаваха по твърд постамент. Та, при форсирането на рекичката, Фурмо установи на последвалото ускорение, че двигателят му е загубил мощност. Проблемът се изчисти в следващите секунди, но загубата на скорост се отрази на времето му - на финала Адриен загуби още над 12 секунди.

И преди последната отсечка на ралито положението на Фурмо беше повече от сериозно - той все още беше втори, но само на 3,3 секунди пред Еванс и на 4,7 пред Тиери Нювил, който излезе 4-и, след като Танак спука гума в предпоследната отсечка.

Николай Грязин завърши трети в WRC2, Солберг е на една победа от титлата

В последните 18,5 състезателни километри Фурмо загуби 9,3 секунди, като основната причина за това беше засилващият се дъжд в последната част на етапа. От пилотите в челото повече време загуби само Ожие, но той имаше голям аванс и опази първото място.

Заради тези загубени 9 секунди Фурмо се срина от второ на 4-о място, зад Еванс и Нювил, а преди последната часова контрола той установи, че има сериозен проблем в скоростната кутия. Затова и дойде решението на Хюндай Фурмо да се оттегли от ралито и вече като отпаднал по технически проблеми той ще има право на много нови части и компоненти за рали “Чили” без наказание. Неприятното е, че заради случилото се в тези последни отсечки в неделя Адриен се размина с най-доброто си класиране в WRC до момента.

The 8X World Champ is confident he will win his 9th title! 🏆👀#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/NQnDsWaaGu — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 31, 2025

Снимка: Профил на Хюндай в Туитър