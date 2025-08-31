Николай Грязин завърши трети в WRC2, Солберг е на една победа от титлата

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода) завърши на трето място в WRC2 в рали „Парагвай“, 10 кръг от Световния рали шампионат.

Грязин вчера беше начело до 14 отсечка, където спука гума и отстъпи на 4-ото място, а днес малко преди финала излезе трети, тъй като движещият се пред него Робърт Вирвес спука гума в предпоследния етап и отиде пети.

🏆 WRC2 WINNERS 🏆



Congratulations to @OliverSolberg01 and Elliott Edmondson on an incredible comeback to claim WRC2 honours in Paraguay! 🇵🇾🔥#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/1oa9CdFSHI — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 31, 2025

Победата спечели Оливър Солберг (Тойота), който беше начело до втората отсечка, но в третата спука гума и загуби над 70 секунди. След това Оливър записа 6 етапни победи от 8 отсечки в петък и 7 поредни първи места в събота, за да завърши вчера втори в WRC2. Днес сутринта той атакува Вирвес, който започна деня като лидер и поведе, като запази първото място до финала. Втори завърши Йоан Росел (Ситроен), който получи повреда в сервото, но стигна без проблеми до финала.

Ако Солберг спечели и следващото рали – „Чили“ след две седмици, то той ще си гарантира световната титла в WRC2. Грязин вече има две трети места и едно отпадане от три ралита.

Ожие спечели в Парагвай, Фурмо загуби подиума под дъжда в последната отсечка

Николай Грязин изостана заради спукана гума