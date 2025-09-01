Популярни
  1 сеп 2025
Ред Бул няма да използва специално задно крило за “Монца”, което да осигурява по-ниско ниво на сцепление на задния мост, както и по-ниско съпротивление. Това беше потвърдено от тима в часовете след края на Гран При на Нидерландия.

“Монца” изисква колите да бъдат настроени за най-малко аеродинамично притискане и често отборите използват крила, направени специално за бързата италианска писта - т.нар. “малки крила” - по-малки на размери и почти хоризонтално разположени. Другият вариант е в Гран При на Италия да се използват вече готови крила, на които се правят промени по елементите.

В Макларън вече имат специално крило за “Монца”, но Макс Верстапен обясни, че в Ред Бул няма да заложат на такова решение, но това може да се промени за догодина и по-нататък.

В Ред Бул ще използват задното крило от “Силвърстоун”, то е част от аеродинамичния пакет с ниско ниво на притискане на RB21, като инженерите планират да махнат част от елементите му за предстоящия уикенд.

