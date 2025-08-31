ПСЖ ликува в голеада с девет попадения срещу Тулуза

Шампионите от Пари Сен Жермен най-накрая показаха головата си мощ и записаха успех с 6:3 при гостуването си на Тулуза от третия кръг на френската Лига 1. Така парижани записаха трети успех от началото на сезона и вече са еднолични лидери във временното класиране. Столичани може да останат и единственият тим със стопроцентов актив след края на кръга, стига Лион и Страсбург да загубят точки в мачовете си срещу Марсилия и Монако. Тулуза пък нямаше допуснат гол до този момент в шампионата и след поражението се смъкна до шестото място.

Луис Енрике реши да не дава почивка на нито една от големите си звезди въпреки наближаващите мачове на националните отбори от квалификациите за Мондиал 2026. Така старши треньорът на шампионите започна още от първата минута с Хакими, Мендеш, Невеш, Витиня, Руис, Дембеле, Дуе и Баркола, а след почивката се появиха на терена Пачо, Заир-Емери, Кварацхелия и Рамош.

Началото беше в ръцете на гостите, които само за първото полувреме нанизаха четири гола във вратата на съперника чрез Жоао Невеш (7’, 14’), Брадли Баркола (9’) и Усман Дембеле (31’), който се разписа от дузпа. До почивката пък домакините върнаха един гол чрез Чарли Кресуел (37’), като те пропуснаха своя неповторим шанс да се върнат в мача и сериозно да притеснят в психологически план големия си съперник, след като Касерес пропусна дузпа в добавеното време.

Така в началото на второто полувреме столичани удариха отново и окончателно убиха интригата, след като вкараха нова дузпа чрез Дембеле (51’), а Невеш (78’) оформи своя хеттрик.

Отборът на Тулуза обаче бе решен да избегне унижението и вкара два нови гола благодарение на Ян Г’боо (89’) и Алекси Воса (90’+1’). Така домакините направиха нещо забележително въпреки тежкото поражение, тъй като вкараха цели три гола на парижани – нещо, което нито един отбор от Лига 1 не направи през миналия сезон.

След паузата за националните отбори Пари Сен Жермен ще приеме Ланс, докато Тулуза ще гостува на Лил. И двата мача предстоят на 14-и септември.