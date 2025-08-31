Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

Турският вицешампион Фенербахче работи по възможността за привличането на вратаря на Манчестър Сити Едерсон, пише реномирания спортен журналист Фабрицио Романо.

По-рано Галатасарай предложи 10 млн евро за вратаря, но „гражданите“ отхвърлиха офертата.

Ако Едерсон напусне, “небесносините” са готови да привлекат Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен.

Едерсон играе за Манчестър Сити от 2017 г., а трансферният прозорец на Острова ще затвори в днешния 31-ви август. Договорът на бразилеца с английския клуб е до лятото на 2026 г., а пазарната му стойност се оценява на 20 млн евро.

🚨🟡🔵 EXCLUSIVE: Fenerbahçe are working on deal to sign Éderson from Manchester City!



Fener entered the race and try to get deal done after Galatasaray had €10m bid rejected.



If Éderson leaves, Donnarumma will join Manchester City as always reported. 👀 pic.twitter.com/EZCXdrH8CB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025