Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

  • 31 авг 2025 | 07:18
  • 477
  • 0
Турският вицешампион Фенербахче работи по възможността за привличането на вратаря на Манчестър Сити Едерсон, пише реномирания спортен журналист Фабрицио Романо.

По-рано Галатасарай предложи 10 млн евро за вратаря, но „гражданите“ отхвърлиха офертата.

Ако Едерсон напусне, “небесносините” са готови да привлекат Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен.

Едерсон играе за Манчестър Сити от 2017 г., а трансферният прозорец на Острова ще затвори в днешния 31-ви август. Договорът на бразилеца с английския клуб е до лятото на 2026 г., а пазарната му стойност се оценява на 20 млн евро.

