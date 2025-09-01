Ден 9 на US Open: Синер, Швьонтек, Винъс Уилямс и шампионски сблъсък при жените

Нови вълнуващи битки ще предложи на феновете деветият ден на US Open. Програмата на централния корт “Артър Аш” ще открият 25-ият в схемата при мъжете Феликс Оже-Алиасим и 15-ият Адрей Рубльов.

След тях там ще играят №23 при жените Наоми Осака и №3 Коко Гоф, и двете шампионки от Откритото първенство на САЩ.

В първия мач от вечерната сесия лидерът в световната ранглиста Яник Синер ще има за съперник 23-тия в схемата Александър Бублик.

Програмата на “Артър Аш” ще закрият представителката на домакините Аманда Анисимова, №8 в схемата, и Беатрис Хадад Мая, която е поставена под №18.

На “Луис Армстронг” първи ще играят Леандро Риеди и №8 Алекс де Минор.

След тях на втория по големина корт ще излязат 13-ата Екатерина Александрова и 2-рата Ига Швьонтек.

Третият мач е между Лоренцо Мусети, 10-и в схемата при мъжете, и Хауме Монар.

В последния сблъсък там зрителите ще гледат мач от третия кръг на турнира по двойки за жени, в който ще участва легендарната американска тенисистка Винъс Уилямс.