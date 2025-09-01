Оже-Алиасим се справи неочаквано лесно с Рубльов

Само два дни след отстраняването на поставения под номер 3 Александър Зверев, Феликс Оже-Алиасим записа още една гръмка победа на US Open. Той надделя със 7:5, 6:3, 6:4 над Андрей Рубльов и достигна четвъртфиналите, където ще срещне Алекс де Минор.

Оже-Алиасим допусна ранен пробив, но спечели мача с Рубльов за два часа и 16 минути. За него това ще бъде четвърти четвъртфинал на турнири от “Големия шлем”, но първи от Мелбърн през 2022 година. Тогава той записа последното си от три поредни участия в тази фаза.

"Днес играх за първи път от години на "Артър Аш" и чувството беше още по-добро. За последно се случи, когато бях на 21, след което последваха няколко контузии и загуба на самочувствие. Върнах се за втори четвъртфинал в Ню Йорк и се чувствам още по-добре", заяви канадецът.

Оже-Алиасим спечели трофеи в Аделаида и Монпелие в първите два месеца на годината, но не успя да запази формата си за най-важните турнири. Той загуби още в първия рунд на "Ролан Гарос" и във втория на "Уимбълдън", но сега изглежда напълно мотивиран да запълни пропуските в Ню Йорк.

Оже-Алиасим губеше с 2:4 в първия сет, но след 5:5 направи два безупречни гейма за победата. Най-големият удар на канадеца обаче дойде в средата на втората част, когато Рубльов пропиля преднина от 40-0 на собствен сервис след пропуснат изстрел на форхенд и поредни двойни грешки.

Агресията на Оже-Алиасим бе видна и в статистиката. Той завърши мача с 42 печеливши удара и 20 повече от съперника. Така той спечели за втори път в кариерата си срещу руснака, който обаче води в двубоя със 7-2.

По-рано през деня Де Минор надви с 6:3, 6:2, 6:1 намиращия се на 435-о място в световната ранглиста Леандро Риеди от Швейцария. Следващата цел на австралийския тенисист е да прескочи за първи път в кариерата си четвъртфиналната фаза на турнир от “Големия шлем”.

