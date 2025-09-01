Гуардиола: Не бяхме достатъчно агресивни

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че съжалява за загубата на отбора след слабо второ полувреме при поражението с 1:2 от Брайтън в срещата от третия кръг на английската Премиър лийг.

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

"Допуснахме гола и след това инерцията се промени. Дотогава беше наистина, наистина добре, имахме шансове и отборът изглеждаше агресивен и динамичен", каза Гуардиола след края на мача.

Сити водеше през първото полувреме с гол на Ерлинг Холанд в 100-тния му мач в първенството на Англия и изглеждаше, че контролира резултата в продължение на 60 минути, докато дузпа на Джеймс Милнър не изравни резултата за домакините. С нарастването на интензивността в играта на Брайтън, Сити не успя да се справи и допусна отново гол, който беше дело на Браян Груда.

"Изиграхме един добър час, но в последните 30 минути не бяхме добри. Забравихме да подаваме топката, просто играхме с дълги топки и не бяхме достатъчно агресивни. Такова е положението", каза още Гуардиола.

Гуардиола пусна халфа Родриго Ернандес - Родри, на терена за цели 90 минути, но призна, че промените, които е направил в състава си през миналия сезон и този, са довели до период на адаптация за играчите.

"Имаме наистина добър състав и разбира се, променихме много неща от миналото до сега, което е нормално. Имаме нужда новите играчи да се адаптират, а по-опитните да им помогнат да се справят. Родри направи наистина добро представяне, той е страхотен характер. Радвам се, че игра 90 минути", добави Гуардиола.

Това е втора поредна загуба за “гражданите”, след като в миналия кръг те отстъпиха с 0:2 на Тотнъм. Това обаче не е фактор, който може да попари амбициите за титлата на “небесносините”, които станаха шампиони общо 6 пъти за последните 10 години.

"Сезонът току-що започна. Предстои ни дълъг, дълъг сезон. Ще видим какво ще се случи", завърши Гуардиола.

След паузата за националните отбори Манчестър Сити има много тежка програма, като първо ще се изправи срещу градския съперник Манчестър Юнайтед, а след това юе пътува до столицата Лондон за визита на Арсенал.