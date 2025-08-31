Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити остава без едно от новите си попълнения за два месеца

Манчестър Сити остава без едно от новите си попълнения за два месеца

  • 31 авг 2025 | 19:40
  • 911
  • 0

Полузащитникът на Манчестър Сити Раян Шерки ще отсъства около два месеца от терените поради контузия в бедрото, призна Джосеп Гуардиола след днешното поражение от Брайтън. “Гражданите” записаха втора поредна загуба в първенството, а след края на двубоя наставникът потвърди, че французина ще има нужда от малко повече време за възстановяване.

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Самият Шерки бе титуляр за “гражданите” преди седмица срещу Тотнъм, но днес бе извън групата. Това е удар за Манчестър Сити, които няма да могат да разчитат на едно от новите си попълнения за предстоящото след две седмици дерби на Манчестър, както и за откриващия двубой в Шампионската лига, когато ще трябва да се изправят срещу Наполи, както и за друг от тежките двубои в Премиър лийг - този срещу Арсенал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 18270
  • 27
В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

  • 31 авг 2025 | 15:27
  • 2721
  • 4
Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

  • 31 авг 2025 | 15:09
  • 2788
  • 2
Варди се разбра с Кремонезе

Варди се разбра с Кремонезе

  • 31 авг 2025 | 14:54
  • 3956
  • 7
Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

Уиса последва примера на Исак и поиска да напусне Брентфорд, обвинявайки клуба в неспазени обещания

  • 31 авг 2025 | 14:36
  • 6471
  • 2
От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

От Ман Юнайтед засилват усилията си да привлекат вратар в последните часове на трансферния прозорец

  • 31 авг 2025 | 14:19
  • 11138
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:1 ЦСКА 1948, Диало намали

Левски 2:1 ЦСКА 1948, Диало намали

  • 31 авг 2025 | 19:55
  • 46072
  • 167
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 23943
  • 20
Ливърпул 1:0 Арсенал, страхотен гол на Собослай

Ливърпул 1:0 Арсенал, страхотен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 14090
  • 23
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 51927
  • 77
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 18270
  • 27
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 27502
  • 87