Манчестър Сити остава без едно от новите си попълнения за два месеца

Полузащитникът на Манчестър Сити Раян Шерки ще отсъства около два месеца от терените поради контузия в бедрото, призна Джосеп Гуардиола след днешното поражение от Брайтън. “Гражданите” записаха втора поредна загуба в първенството, а след края на двубоя наставникът потвърди, че французина ще има нужда от малко повече време за възстановяване.

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Самият Шерки бе титуляр за “гражданите” преди седмица срещу Тотнъм, но днес бе извън групата. Това е удар за Манчестър Сити, които няма да могат да разчитат на едно от новите си попълнения за предстоящото след две седмици дерби на Манчестър, както и за откриващия двубой в Шампионската лига, когато ще трябва да се изправят срещу Наполи, както и за друг от тежките двубои в Премиър лийг - този срещу Арсенал.

Снимки: Gettyimages