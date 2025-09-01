Доктор Марко: Разликата с Макларън е огромна, извадихме късмет

Световният шампион Макс Верстапен нямаше шанс срещу пилотите на Макларън в домашното си състезание на „Зандвоорт“, но извади късмет с отпадането на Ландо Норис и се класира втори.

Според съветника на Ред Бул доктор Хелмут Марко това класиране не отразява реалното съотношение на силите, тъй като Макс е бил с 1 секунда на обиколка по-бавен от Оскар Пиастри и Ландо Норис.

„Второто място на Макс беше изненада – обясни доктор Марко пред Sky Германия. – Имахме късмет, но няма да го върнем. Разликата с Макларън в състезанието беше огромна. Когато пилотите на Макларън искаха, те вдигаха темпото и разликата ставаше 1 секунда на обиколка. Това показва, че ни чака още много работа.“

Доктор Марко похвали Исак Хаджар, който записа първия си подиум за Рейсинг Булс, вторият отбор на Ред Бул във Формула 1.

„Хаджар кара безгрешно, въпреки че беше поставен под голямо напрежение – обясни бившият пилот. – Да стигнеш до подиума на такава ранна възраст е обещаващо. Той се справи без проблеми с всички трудности. В третата тренировка се повреди батерията в колата му, във втората имаше проблем с един сензор, но той се справи с всичко. Той е позитивен, амбициозен, честен и много бърз млад пилот, който никога не обвинява колата, ако се случи нещо.“

Снимки: Gettyimages