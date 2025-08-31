Пиастри: Ландо Норис извади много лош късмет

Оскар Пиастри спечели Гран При на Нидерландия като беше начело от старта до финала, а основният му съперник за титлата Ландо Норис с другата кола на Макларън отпадна заради повреда.

„Контролирах състезанието тогава, когато това беше необходимо, а в края Ландо извади много лош късмет – заяви след финала Пиастри. – Но мисля, че контролирах състезанието и когато трябваше вдигах темпото. Много различно състезание от онова тук преди 12 месеца, много съм доволен, че спечелих.

„Излизанията на колата за сигурност направиха надпревата по-интересна, но се справихме. Гордея се с целия тим, не само аз подобрих представянето си тук, но и целият отбор. Доволен съм от темпото ни днес, също като вчера в квалификацията бяхме много бързи.“

Снимки: Gettyimages