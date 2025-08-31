Хаджар: Нереално е, че стигнах до подиума

20-годишният Исак Хаджар днес стана най-младият френски пилот, стигнал до подиума в историята на Формула 1. Хаджар завърши трети в Гран При на Нидерландия, след като Ландо Норис отпадна от второто място.

„Усещането е нереално. Най-голямата изненада за мен беше, че успях да запазя четвъртото място през цялото състезание – обясни Хаджар. – Съжалявам за Ландо, аз се възползвах от това, но ние не направихме нито една грешка.

RACE CLASSIFICATION (LAP 72/72)



Piastri's ninth win, Hadjar's first podium and double points for Red Bull, Haas and Aston Martin 👏👏👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/f5X7co2ocu — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

„Колата беше като по релси през целия уикенд и съм много щастлив, защото използвах шанса, който имах, не допуснах грешки и стигнах до подиума. Много се радвам за екипа.

„От дете целта ми е да стигна до подиума на Формула 1. Това е първата ми стъпка, първият ми подиум, надявам се на още много.“

Верстапен: Извадихме късмет, че едната кола на Макларън отпадна!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages