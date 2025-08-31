Популярни
»

Гледай на живо

Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хаджар: Нереално е, че стигнах до подиума

Хаджар: Нереално е, че стигнах до подиума

  • 31 авг 2025 | 18:09
  • 406
  • 1
Хаджар: Нереално е, че стигнах до подиума

20-годишният Исак Хаджар днес стана най-младият френски пилот, стигнал до подиума в историята на Формула 1. Хаджар завърши трети в Гран При на Нидерландия, след като Ландо Норис отпадна от второто място.

„Усещането е нереално. Най-голямата изненада за мен беше, че успях да запазя четвъртото място през цялото състезание – обясни Хаджар. – Съжалявам за Ландо, аз се възползвах от това, но ние не направихме нито една грешка.

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум
Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

„Колата беше като по релси през целия уикенд и съм много щастлив, защото използвах шанса, който имах, не допуснах грешки и стигнах до подиума. Много се радвам за екипа.

„От дете целта ми е да стигна до подиума на Формула 1. Това е първата ми стъпка, първият ми подиум, надявам се на още много.“

Верстапен: Извадихме късмет, че едната кола на Макларън отпадна!
Верстапен: Извадихме късмет, че едната кола на Макларън отпадна!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

  • 31 авг 2025 | 17:55
  • 10604
  • 3
Беарман ще стартира от алеята пред боксовете

Беарман ще стартира от алеята пред боксовете

  • 31 авг 2025 | 13:33
  • 809
  • 0
Перес ще получава по 10 милиона долара на сезон в Кадилак?

Перес ще получава по 10 милиона долара на сезон в Кадилак?

  • 31 авг 2025 | 13:13
  • 1182
  • 1
Ожие: Битката за победата изобщо не е приключила

Ожие: Битката за победата изобщо не е приключила

  • 31 авг 2025 | 12:31
  • 687
  • 0
Ще се доближим ли днес до рекордния брой изпреварвания от 2023 година?

Ще се доближим ли днес до рекордния брой изпреварвания от 2023 година?

  • 31 авг 2025 | 12:14
  • 1333
  • 2
Строл на два пъти е искал да се откаже от Формула 1

Строл на два пъти е искал да се откаже от Формула 1

  • 31 авг 2025 | 12:07
  • 1476
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:51
  • 8972
  • 11
11-те на Левски и ЦСКА 1948

11-те на Левски и ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 18:08
  • 6916
  • 11
Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 5925
  • 7
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45681
  • 68
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13503
  • 25
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 23880
  • 83