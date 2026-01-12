Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" организира пресконференция, по време на която бъде представена книгата, посветена на легендата на "черно-белите" - Христо Бонев. Брифингът ще се състои на 4 февруари от 18:00 часа.

Христо Бонев ще присъства лично на премиерата на творбата, която е със заглавие "Осмото тепе".

Локо (Пд) стартира кампания за набиране на средства за 100-годишния юбилей

"2026 година е исторически момент за цялата черно-бяла общност. Година, в която отбелязваме 100 години от създаването на Локомотив Пловдив - век история, емоции и незабравими моменти", написаха от фондацията.

По време на пресконференцията от организацията ще представят и всички събития и инициативи, които планират за честванията на вековния юбилей на Локомотив.