Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

  • 12 яну 2026 | 13:46
  • 249
  • 1
Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" организира пресконференция, по време на която бъде представена книгата, посветена на легендата на "черно-белите" - Христо Бонев. Брифингът ще се състои на 4 февруари от 18:00 часа.

Христо Бонев ще присъства лично на премиерата на творбата, която е със заглавие "Осмото тепе".

Локо (Пд) стартира кампания за набиране на средства за 100-годишния юбилей
Локо (Пд) стартира кампания за набиране на средства за 100-годишния юбилей

"2026 година е исторически момент за цялата черно-бяла общност. Година, в която отбелязваме 100 години от създаването на Локомотив Пловдив - век история, емоции и незабравими моменти", написаха от фондацията. 

По време на пресконференцията от организацията ще представят и всички събития и инициативи, които планират за честванията на вековния юбилей на Локомотив. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

  • 12 яну 2026 | 13:40
  • 668
  • 2
Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

  • 12 яну 2026 | 13:25
  • 454
  • 1
Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 2461
  • 8
Дунав с трето ново попълнение

Дунав с трето ново попълнение

  • 12 яну 2026 | 13:15
  • 840
  • 0
Димитър Димитров дава брифинг след първата контрола на тима от зимната подготовка

Димитър Димитров дава брифинг след първата контрола на тима от зимната подготовка

  • 12 яну 2026 | 12:50
  • 503
  • 0
Ангел Ангелов се завърна в Добруджа

Ангел Ангелов се завърна в Добруджа

  • 12 яну 2026 | 11:34
  • 1227
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 22938
  • 13
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 19349
  • 61
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 8178
  • 8
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 996
  • 2
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 6545
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 5968
  • 0