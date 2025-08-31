Николай Грязин изостана заради спукана гума

Популярни
  • 31 авг 2025 | 09:32
  • 941
  • 0
Българският пилот Николай Грязин загуби лидерството в WRC2 категорията в рали „Парагвай“, след като спука гума в 14 отсечка на надпреварата, предпоследният етап за съботния ден.

Преди това Грязин догони и изпревари лидера Йоан Росел (Ситроен) и натрупа над 6 секунди аванс, но заради спуканата гума той слезе на 4-ото място. А начело излезе съотборникът му в Токспорт Роберт Вирвес (Шкода).

Но основната заплаха за Вирвес и Росел, който вече е трети, е ранният лидер Оливър Солберг (Тойота), който се върна на второто място. Оливър спука гума в третата отсечка в петък, загуби над 1 минута, но атакува в петък и събота, спечели по-голямата част от отсечките и вчера завърши деня на 6,5 секунди от Вирвес. Росел е на 0,7 секунди зад Солберг, а Грязин е на над минута и половина от лидера преди неделните 4 отсечки.

