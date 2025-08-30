Андреа Стела: И двамата ни пилоти заслужаваха първото място

Тим шефът на Макларън Андреа Стела е на мнение, че и двамата му пилоти са заслужавали за спечелят днес квалификацията за Гран При на Нидерландия. Но първото място взе Оскар Пиастри, който изпревари с 0,012 секунди Ландо Норис.

„В квалификацията двамата бяха много близо един до друг. И при първите им бързи обиколки в третата част видяхте, че ги разделиха 12 хилядни – обясни Стела. – А при вторите им обиколки разликата им беше 4 хилядни.

Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата

„И двамата ни пилоти карат на ръба и понякога и най-малките детайли дават разликата, както стана днес.

„И двамата заслужаваха да спечелят полпозишъна, но само един може да е първи. Днес това беше Оскар, поздравления за него.“

Пиастри: Постигнах най-доброто си представяне в точния момент

Норис: Малко съм разочарован, че изпуснах първото място

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages