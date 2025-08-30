Верстапен: Много съм доволен от третото място

Световният шампион Макс Верстапен се пребори за третото място в квалификацията за Гран При на Нидерландия и с това успя да зарадва десетките хиляди негови фенове по трибуните на „Зандвоорт“. Макс се оказа най-близо до двамата пилоти на Макларън в квалификацията, но нямаше реален шанс да ги притесни.

„Уикендът върви трудно за нас от самото начало, но в квалификацията постигнах най-доброто си представяне тук – обясни Верстапен. – Много съм доволен от третото място. Получавам страхотна енергия от феновете по трибуните, за мен е много специално да виждам толкова много оранжеви фенове.

Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата

„Макларън са много бързи, затова е важно да се фокусираме върху нашето си състезание, но за нас това е хубава стъпка напред и се надявам да продължим така и в състезанието утре.“

Пиастри: Постигнах най-доброто си представяне в точния момент

Норис: Малко съм разочарован, че изпуснах първото място

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages