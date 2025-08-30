Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хаджар: Вчера беше провал, днес сме страхотни

Хаджар: Вчера беше провал, днес сме страхотни

  • 30 авг 2025 | 18:25
  • 475
  • 0

Исак Хаджар с колата на Рейсинг Булс се превърна в голямата изненада в квалификацията за Гран При на Нидерландия, след като в последните секунди на сесията успя да изскочи на 4-о място и утре ще стартира от втора редица.

Французинът завърши на 0,292 секунди пред съотборника си Лиам Лоусън и успя да изпревари пилотите на Мерцедес и Ферари.

„Страхотно е, страхотна квалификация – заяви 20-годишният французин. – Вчера за нас беше пълен провал и специално за мен, така че това днес се оказа изненада.

„В тренировката сутринта усещах добре колата, но знаехме, че ще е трудно да стигнем до третата част на квалификацията, обаче го направихме и двамата с Лиам. Борих се с него и заложих всичко на последната обиколка, тя се получи страхотна, много съм щастлив.“

Снимки: Gettyimages

