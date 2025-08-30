Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Малко съм разочарован, че изпуснах първото място

Норис: Малко съм разочарован, че изпуснах първото място

  • 30 авг 2025 | 17:45
  • 165
  • 0
Норис: Малко съм разочарован, че изпуснах първото място

Ландо Норис призна, че е „малко разочарован“, че изпусна първото място в квалификацията за Гран При на Нидерландия с 12 хилядни от секундата спрямо времето на съотборника му Оскар Пиастри.

„Много малка разлика, през целия уикенд е така, можеше аз да съм първи – заяви Норис. – Малко съм разочарован, че не съм първи, но беше оспорвано, направих добри обиколки, така че това не е краят на света.

„С вятър като този, който духа днес, много зависи от късмета, дори и когато става въпрос за моя късмет. Но не беше лесно. Първата ми обиколка в третата част беше добра, но имах насрещен вятър на правата и загубих около една стотна, така че най-вероятно от там дойде разликата.

„Но позицията ми е добра. С Оскар става хубава битка, той кара добре през целия уикенд, двамата се борим през целия сезон, така че утре ще е забавно.

„Миналата година и двамата направихме ужасен старт тук, не мисля, че вътрешната траектория е много по-добра в първия завой, но състезанието е дълго, много обиколки и ще видим какво ни е приготвило и времето.“

Снимки: Gettyimages

