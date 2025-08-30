Пиастри: Постигнах най-доброто си представяне в точния момент

Оскар Пиастри беше най-бърз и в трите части на квалификацията за Гран При на Нидерландия, като в решителната битка изпревари с 0,012 секунди съотборника си в Макларън Ландо Норис.

„Определено успях да постигна най-доброто си представяне в точния момент – обясни след квалификацията Оскар. – През целия уикенд се чувствам добре в колата, но само в един-два завоя не успявах да съм по-бърз.

Piastri pips Norris to pole with Verstappen giving it everything to seize P3 👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/J7dUQg3MfZ — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

„Всъщност, не бях по-бърз в тези завои, но успях да намеря още скорост на други места на пистата. Супер съм щастлив от резултата, който постигнах днес.

„Очаквах, че уикендът ще е труден за нас и е страхотно, че спечелих квалификацията. Постепенно подобрявах представянето си, което е възможно като има три свободни тренировки.

„Подобрих представянето си на местата, където вече бях бърз и така наваксах разликата. Все още има какво да подобряваме, но като цяло съм доволен.

„Двамата с Ландо се борим един срещу друг всеки уикенд. Има други променливи, които могат да повлияят на тази битка утре, така че да видим какво ще стане.“

