Пиастри: Постигнах най-доброто си представяне в точния момент

  • 30 авг 2025 | 17:34
Оскар Пиастри беше най-бърз и в трите части на квалификацията за Гран При на Нидерландия, като в решителната битка изпревари с 0,012 секунди съотборника си в Макларън Ландо Норис.

„Определено успях да постигна най-доброто си представяне в точния момент – обясни след квалификацията Оскар. – През целия уикенд се чувствам добре в колата, но само в един-два завоя не успявах да съм по-бърз.

Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата
Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата

„Всъщност, не бях по-бърз в тези завои, но успях да намеря още скорост на други места на пистата. Супер съм щастлив от резултата, който постигнах днес.

„Очаквах, че уикендът ще е труден за нас и е страхотно, че спечелих квалификацията. Постепенно подобрявах представянето си, което е възможно като има три свободни тренировки.

Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри
Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри

„Подобрих представянето си на местата, където вече бях бърз и така наваксах разликата. Все още има какво да подобряваме, но като цяло съм доволен.

„Двамата с Ландо се борим един срещу друг всеки уикенд. Има други променливи, които могат да повлияят на тази битка утре, така че да видим какво ще стане.“

Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти
Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти
Снимки: Gettyimages

