Бенавидес поведе в рали "Дакар" след втора поредна етапна победа

  • 12 яну 2026 | 13:49
Бенавидес поведе в рали "Дакар" след втора поредна етапна победа

Аржентинецът Лучиано Бенавидес от заводския тим на КТМ оглави генералното класиране на тазгодишното издание на рали „Дакар“, след като записа своята втора поредна етапна победа в днешния осми етап на състезанието, което се провежда в Саудитска Арабия.

Бенавидес измина дистанцията от 483 състезателни километра за 4:26:39 часа и изпревари своя съотборник Дениъл Сандърс с 4:50 минути. Трети на 5:02 от победителя се нареди Рики Брабек с Хонда, чиито съотборници Тоша Шарейна и Адриен ван Беверен оформиха челната петица, изоставайки със съответно 9:47 и 11:56 от Бенавидес.

В генералното класиране след победата си днес Бенавидес излезе начело с аванс от само 10 секунди пред Сандърс. Тройката и тук допълва Брабек, който изостава с 4:47 от лидера, което обещава много интересен финал на състезанието, което ще завърши в събота.

Тазгодишното издание на рали „Дакар“ продължава утре с деветия етап, който ще бъде първата част второто маратонско изпитание в надпреварата. Деветият етап за мотоциклетистите ще бъде с обща дължина от 541 километра, от които 418 ще бъдат срещу часовника.

Снимки: Imago

