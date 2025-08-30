Популярни
Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти

  • 30 авг 2025 | 12:02
  • 558
  • 0

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира със сериозна доза хумор слуховете, че Бърни Екълстоун може да подкрепи финансово амбициите на Кристиан Хорнър да влезе в Алпин като акционер, където шеф е Флавио Бриаторе.

Бъдещето на Хорнър продължава да е интересна тема във Формула 1, въпреки признаците, че британецът едва ли скоро ще получи възможност да се върне в спорта.

„Мисля си за ерата, когато собственици на отбори и тим шефове бяха хора като Франк Уилямс, Рон Денис, Флавио Бриаторе и Лука ди Монтедземоло – обясни на „Зандвоорт“ Волф. – Може би трябва да поработим по този аспект. Но ако съществува такава възможност, за Кристиан и Алпин, и тези трима души се съберат заедно, това ще е събирането на цялата мафия, това ще осигури страхотни новини.“

Тези спекулации не са потвърдени, като единственият, който говори по тази тема се оказа Флавио Бриаторе и той отрече всички.

„В момента не обсъждаме нищо такова – обясни Бриаторе. – Кристиан Хорнър вече не е част от Формула 1, надявам се, че ще се върне скоро, но засега това не е част от плановете на Алпин.“

Снимки: Gettyimages

