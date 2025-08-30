Популярни
Доктор Марко: Макларън са недостижими на „Зандвоорт“

  • 30 авг 2025 | 12:14
Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко отписа шансовете на световния шампион Макс Верстапен за победа в Гран При на Нидерландия този уикенд.

Макс има три победи и едно второ място в четирите състезания, проведени на „Зандвоорт“ след завръщането на пистата в календара на Формула 1, но в свободните тренировки вчера остана по-далеч от челото.

„Мисля, че Макларън са недостижими тук – обясни в типичния си прям стил доктор Марко. – Астън Мартин са изненадващо бързи. Затова си мисля, че ще се получи интересна битка за третото място между Астън Мартин, Мерцедес и нас.“

Доктор Марко акцентира върху силното представяне на Астън Мартин, като вчера явно е следил внимателно представянето на британския тим.

„Астън Мартин изглеждаха бързи, в къси и дълги серии от обиколки, с всички модели гуми, особено Алонсо. Променили са нещо по колата и това е много ефективно решение – допълни доктор Марко. – При нас проблемът е балансът. Колкото по-твърди гуми използваме, толкова по-добре се държи колата ни. А състезанието на сухо ще е базирано на използването на средно твърдите с един бокс. Така че, надеждите ни са в тази посока. Реално можем да се борим за трето място, Макларън са недостижими.“

