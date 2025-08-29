Инцидент на Оскар Пиастри изработи глоба 5000 евро за Макларън

Странният инцидент между Оскар Пиастри и Джордж Ръсел в алеята пред боксовете в хода на втората свободна тренировка за Гран При на Нидерландия донесе глоба от 5000 евро на Макларън.

Пилотите се прибираха в бокса след инцидента на Албон на първия завой, като Пиастри беше пред Ръсел и тръгна да спира в бокса на Макларън.

Точно тогава обаче един от механиците на Макларън даде знак на Пиастри да продължи и да спре точно пред своя си бокс, като австралиецът сви рязко вляво и Ръсел спря много агресивно, колелата му блокираха и той леко удари колата на Пиастри.

Инцидентът беше съвсем лек, без поражения по колите, но стюардите го разследваха и установиха, че влизането в бокса на Оскар е било блокирано от механик с крик и затова той се е върнал на алеята пред боксовете.

От Макларън са признали, че не са информирали Пиастри, че Ръсел е близо зад него, иначе е щял да действа по различен начин. Стюардите се съгласиха с това твърдение и глобиха Макларън с 5000 евро, без наказание за Пиастри.

