Деяна Станиславова в идеалната петица на Европейското по баскетбол

  • 30 авг 2025 | 12:11
Деяна Станиславова бе отличена за силното си представяне на европейското първенство по баскетбол, Дивизия Б, за момичета до 16 години в Турция. Баскетболистката на Локомотив София намери място в Идеалната петица на турнира, който се проведе в Истанбул.

Крилото получи своя индивидуален приз след края на финалния двубой, в който България отстъпи на Литва с 60:77 и взе сребърните медали. Деяна Станиславова остави на своята сметка 13 точки, 7 борби, 2 асистенции и 4 откраднати топки в последния мач на нашия тим от надпреварата.

173-сантиметровата състезателка регистрира средни показатели от 14.7 точки, 6.9 борби, 2.7 асистенции и 4.4 откраднати топки в общо 7 мача на България на европейското. При стрелбата си от игра тя бе 49.4%, както и 80% от линията за изпълнение на наказателни удари за средно по 28.9 минути на среща.

