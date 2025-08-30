Деяна Станиславова намери място в Идеалната петица на Европейското първенство

Деяна Станиславова бе отличена за силното си представяне на Европейското първенство, Дивизия Б, за момичета до 16 години в Турция. Баскетболистката на Локомотив София намери място в Идеалната петица на турнира, който се проведе в Истанбул.



Крилото получи своя индивидуален приз след края на финалния двубой, в който България отстъпи на Литва с 60:77 и взе сребърните медали.

България U16 остана със сребро

Деяна Станиславова остави на своята сметка 13 точки, 7 борби, 2 асистенции и 4 откраднати топки в последния мач на нашия тим от надпреварата. 173-сантиметровата състезателка регистрира средни показатели от 14.7 точки, 6.9 борби, 2.7 асистенции и 4.4 откраднати топки в общо 7 мача на България на Европейското.



При стрелбата си от игра тя бе 49.4%, както и 80% от линията за изпълнение на наказателни удари за средно по 28.9 минути на среща.

Снимка: БФБаскетбол