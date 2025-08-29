България U16 остана със сребро

Българският национален отбор за момичета до 16 години се пребори за среброто на Eвропейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Съставът на Лилия Георгиева отстъпи пред Литва с 60:77 на финала, който се изигра в Баскетболния център. Българките дадоха сериозен отбор на по-именития си съперник, особено през първите три части, в които показа, че не се притесняват, но в последната част литовките демонстрираха повече аргументи и това бе достатъчно да спечелят. Все пак българският тим изпълни своята цел, след като си извоюва място в елита за тази възраст, където ще играе през следващата година.

Така младите "лъвици" спечелиха първо отличие от 2012 година насам и общо второ сребро в Дивизия Б, като имат на сметката си още едно сребърно отличие и още бронзови, но в Дивизия А.

По този начин българките завършиха на шампионата с пет победи и две загуби.

Литовките поставиха силно начало, използвайки предимството си под коша, за да овладеят инициативата. Българките отговориха с добра игра в защита и точни стрелби на Деяна Станиславова, но техните съпернички поведоха с 2 точки в края на първата част.

Балтийският отбор стартира солидно и втората десетка, в която за първи път си осигури двуцифрена разлика. Последва светкавичен отговор на Катрин Бозова и Габриела Коцева, които се постараха символичните гости да сътворят обрат за 32:30 на голямата почивка.

Коцева и Бозова направиха така, че младите "лъвици" да заиграят ролята на лидери при подновяването на играта. Литовките не се дадоха толкова лесно и със силен край на третата част съумяха да обърнат хода на събитията, за да се изстрелят със 7 точки.

В последната част символичните домакини не намалиха оборотите за двуцифрена разлика. Българските момичета не намериха подобаващ отговор, особено в нападение, което бе достатъчно за литовския отбор да сложи постепенно край на интригата.

Катрина Бозова бе над всички за българките с 20 точки и 6 асистенции. Габриела Коцева финишира със 17 и 6 борби, Деяна Станиславова приключи с 13 и 7 овладени под двата ринга топки.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА