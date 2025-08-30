Локомотив (Пд) без двама срещу Спартак (Варна)

Представителният отбор на Локомотив гостува на Спартак (Варна) в седмия кръг на efbet Лига. Двубоят е насрочен за днес (30.08) от 19:00 часа на стадион „Спартак“. Лукас Риян и Мерт Салим са контузени и ще пропуснат утрешната среща.

Групата на Локомотив за второто поредно гостуване край морето:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков, Николай Николаев, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Ивайло Марков, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев