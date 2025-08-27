Талант на Локомотив (Пд) иска да подобри рекорда на Мартин Камбуров

Младият футболист на Локомотив (Пловдив) Петър Андреев получи наградата си за играч №1 на 5-ия кръг в efbet Лига. "Смърфовете" надвиха Славия с 2:1, като именно Андреев отбеляза победното попадение в добавеното време на срещата.

Той разкри, че амбициите му в първенството са да вкарва още голове, тъй като има бас с Мартин Камбуров, че ще подобри рекорда му за отбелязани голове - 256.

"Доминирахме в срещата. Емоция е да вкараш в последните минути. Това са хубави моменти и се надявам да имам още такива занапред. Настроението в отбора е феноменално, има емоция. Ние мислим мач за мач. Поставяме си цели, които се молим да се случат. В момента колективът е много добър, тренировъчният процес е топ. Надяваме се да продължаваме така.

Ние сме Локомотив (Пловдив) - един от грандовете в българския футбол. Нормално е да имаме високи цели и амбиции. За всеки млад футболист е хубаво да играе в евротурнирите. Имаше две-три момчета, които имаха леки заболявания, но не е нещо сериозно. Аз съм перде. Осем месеца бях извън терена, но много хора се грижеха за мен.

Амбициите с младежкия национален отбор са високи. Сега имаме мачове с Гибралтар и Азербайджан. Лично аз очаквам 6 точки. За мен е голям плюс, че съм в младежкия национален отбор. Надявам се да се представя на ниво и да мога да помогна.

Надявам се срещу Левски да се напълни стадионът. Хубаво ще е да има атмосфера. Това е един заряд за всеки футболист. В момента ни предстои мач със Спартак (Варна) и мислим за него. Моите амбиции в първенството са да вкарам още голове, защото имам мисия с Мартин Камбуров. Имаме бас и трябва да го спечеля. Казах му, че ще пробвам да подобря рекорда му.

Всеки един футболист иска да играе в чужбина. Първо трябва да се докажем в нашите клубове. Всичко ще си дойде, както си е писано", сподели Андреев.