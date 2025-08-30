Популярни
  • 30 авг 2025 | 07:45
  • 2082
  • 0
Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе на стадион "Спартак" във Варна от 19:00 часа, като главен съдия ще бъде Георги Гинчев.

Локомотив (Пловдив) заема четвъртото място в класирането с 12 точки от 6 изиграни мача, като отборът е отбелязал 6 гола и е допуснал само 3. Пловдивчани са в добра позиция да атакуват челната тройка, като победа в този двубой би им дала възможност да се изкачат още по-нагоре в таблицата. От друга страна, Спартак (Варна) се намира в дъното на класирането - на 12-та позиция с едва 4 точки. Варненци спешно се нуждаят от победа, която ще бъде първа за тях през сезона. Финансово положението в клуба не е никак розово.

Спартак (Варна) е в незавидна форма, като в последните си пет мача има три равенства и две загуби. Варненци завършиха наравно с Локомотив (София) (0:0), загубиха от Черно море (1:3), претърпяха поражение от Левски (1:2) и записаха две последователни равенства - с Ботев (Враца) (1:1) и ЦСКА (1:1). За разлика от тях, Локомотив (Пловдив) демонстрира по-стабилна игра с две победи и три равенства. Успехите над ЦСКА и Славия дойдоха в заключителните минути на срещите, което е показател, че Локомотив е опасен именно в тази фаза на мачовете. Равенството срещу Черно море в последния кръг също дойде в добавеното време на срещата.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Спартак (Варна) има лек превес с три победи срещу две за Локомотив (Пловдив).

