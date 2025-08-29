Двама от Локомотив (Пд) пропускат гостуването на "Коритото"

Популярни
  29 авг 2025
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Спартак (Варна) в седмия кръг на efbet Лига. Двубоят е насрочен за утре (30 август) от 19:00 часа на "Коритото".

Тази сутрин "смърфовете" проведоха последното си занимание в Пловдив, а след това отпътуваха за Варна. Лукас Риян и Мерт Салим са контузени и ще пропуснат утрешната среща.

Групата на Локомотив за второто поредно гостуване край морето: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков, Николай Николаев, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Ивайло Марков, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев.

