Гатузо повика новото попълнение на Ливърпул, но не и Киеза, Пио Еспозито също с първа повиквателна

Новият селекционер на Италия Дженаро Гатузо обяви първия си състав, на който ще разчита за световните квалификации с Естония и Израел през следващия месец. Бившият халф на Милан повика двама млади играчи, които все още не са дебютирали за мъжкия националния отбор. Това са новото попълнение на Ливърпул Джовани Леони, който е на 18 години, и 20-годишният нападател на Интер Франческо Пио Еспозито.

Информациите от предишните дни, че друг играч на Ливърпул - Федерико Киеза, ще бъде повикан, не се оправдаха.

Бранителят на Рома Джанлука Манчини и нападателят на Аталанта Джанлука Скамака се завръщат в отбора след повече от година отсъствие. Матео Ретеги също получи повиквателна, въпреки че премина в саудитския Ал-Кадисия, което не бе прието добре на Апенините.

Въпреки че е със статута на легенда на Милан, Гатузо не е повикал нито един играч на "росонерите".

🇮🇹 Gattuso’s first Italy call-ups for World Cup Qualifying



✅ Leoni & Pio Esposito first call up

✅ Retegui still called up

❌ Still no Chiesa



📅 They play on September 5th & 8th. pic.twitter.com/RIZwGeIoIv — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 29, 2025