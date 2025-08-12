Популярни
Спалети за раздялата с италианския национален отбор: Съжалявам, че не оправдах очакванията

  • 12 авг 2025 | 17:51
  • 553
  • 0

Бившият селекционер на италианския национален отбор Лучано Спалети съжалява, че не е успял да оправдае очакванията в периода си начело на "Скуадра адзура". Той беше освободен от поста през юни и бе заменен от Дженаро Гатузо.

"За съжаление, случилото се не е отминало и никога няма да отмине. Аз съм човек, който прави всичко въз основа на чувства, а не на интереси. В националния отбор се чувствах като на седмото небе. Дадох всичко от себе си. Съжалявам, че не оправдах очакванията. Поемам пълна отговорност. Аз избрах играчите, федерацията ме подкрепи. Съжалявам за феновете. Не допринесох за растежа на националния отбор. Нищо не ми убягва, всичко ме поглъща. Италианският футбол върви напред, не е в упадък. Бих избрал същите играчи отново. Понякога нямах късмет, защото някои имаха периоди на намалена физическа или психологическа готовност, но ги смятам за качествени играчи“, цитира Rai Sport думите на 66-годишния специалист.

Спалети беше назначен начело на националния отбор през септември 2023 г. Под негово ръководство отборът спечели 12 пъти, завърши наравно 6 пъти и претърпя 6 загуби.

