Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен одобри промяната на ограничението на скоростта в бокса на “Зандвоорт” и прогнозира, че това ще се отрази добре на избора на стратегии за Гран При на Нидерландия в неделя.

Преди началото на уикенда ФИА обяви, че максималната скорост в бокса се вдига от 60 на 80 километра в час.

Stroll vents his frustration as he encounters a slow-moving Tsunoda on the racing line 😤#F1 #DutchGP pic.twitter.com/SAMzhk7jxr — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

“Мисля, че тези промени са добри - обясни Верстапен. - Мисля, че това ще спести 4-5 секунди от престоя в бокса. Добре е. Сигурен съм, че ако остане сухо, то в неделя можем да видим повече и по-различни стратегии. Тук изпреварванията са трудни и затова тази промяна за мен е позитивна.”

Прогнозата за времето обаче е за дъжд в неделя, като преваляванията ще засегнат и самото състезание и тогава спиранията в бокса и смените на гуми ще отскочат сериозно като бройка.

Снимки: Gettyimages