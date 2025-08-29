Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен одобри промяната на ограничението на скоростта в бокса на “Зандвоорт” и прогнозира, че това ще се отрази добре на избора на стратегии за Гран При на Нидерландия в неделя.
Преди началото на уикенда ФИА обяви, че максималната скорост в бокса се вдига от 60 на 80 километра в час.
“Мисля, че тези промени са добри - обясни Верстапен. - Мисля, че това ще спести 4-5 секунди от престоя в бокса. Добре е. Сигурен съм, че ако остане сухо, то в неделя можем да видим повече и по-различни стратегии. Тук изпреварванията са трудни и затова тази промяна за мен е позитивна.”
Прогнозата за времето обаче е за дъжд в неделя, като преваляванията ще засегнат и самото състезание и тогава спиранията в бокса и смените на гуми ще отскочат сериозно като бройка.
Снимки: Gettyimages