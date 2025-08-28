Популярни
Аморим: По-добрият отбор победи

  28 авг 2025 | 01:33
Аморим: По-добрият отбор победи

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим трудно преглътна отпадането на тима си от Гримсби за "Карабао Къп". "Червените дяволи" загубиха след изпълнение на дузпи, но и в хода на мача разочароваха с представянето си, като губеха с 0:2 и трбяваше с кански усилия да стигнат до изравняване. Наставникът не е доволен от представянето на играчите си и заяви, че по-добрият отбор е победил.

"В крайна сметка няма никакво значение, че успяхме да изравним. През целия мач знаците не бяха позитивни. Смятам, че по-добрият отбор победи, единственият отбор, който беше на терена... Представянето на играчите ми говори достатъчно, това е. Ние загубихме, а по-добрият отбор победи", отсече Аморим.

Той бе попитан да разясни какво има предвид с тези думи.

"Мисля, че е напълно ясно, нека гледаме напред и да забравим този ден. Мисля, че всички видяха какво се случи днес. Започнахме мача без никакъв интензитет в играта. Идеята беше да пресираме, а бяхме тотално изгубени на терена. Това говори достатъчно", смята португалецът.

