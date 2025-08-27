Гримсби - Манчестър Юнайтед, Шешко стартира за пръв път

Популярни
Грандът Манчестър Юнайтед гостува на Гримсби Таун в мач от втория кръг в “Карабао къп”. “Червените дяволи” стартираха доста колебливо сезона и натрупаха домакинско поражение от Арсенал и равенство с Фулъм през уикенда. От своя страна домакините също не са блестящи в Лига 2 и имат две победи, две равенства и едно поражение в най-ниското ниво на професионалния футбол в Англия. Надпреварите за купите на Острова традиционно дават възможност на по-малките тимове да се изправят срещу някои от грандовете и тези двубои могат да се превърнат в сериозно изпитание за фаворитите. По същото време ще се изиграят още три срещу от турнира, в които тимове от Премиър лийг ще се изправят срещу по-непретенциозни съперници.

Мениджърът на тима Рубен Аморим прави няколко промени в своя състав в сравнение с тези, които стигнаха до равенството на “Крейвън Котидж”. Бенямин Шешко стартира за пръв път от първата минута на върха на атаката, където ще си партнира с Матеус Куня и Амад Диало. Андре Онана се завръща под рамката, след като пропусна първите два двубоя на своя тим в шампионата, а Коби Мейно започна в халфовата линия заедно с Мануел Угарте. Това е добра възможност за “червените дяволи” да спечелят за пръв път през сезона и да натрупат малко самочувствие преди предстоящите сблъсъци с Манчестър Сити и Челси след паузата за националните отбори.

