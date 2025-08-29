Популярни
ЛЕВСКИ КАЦА НА РОДНА ЗЕМЯ СЛЕД ЗАГУБАТА В АЛКМААР
Гибона ще се срещне с фенове в Бургас

  • 29 авг 2025 | 15:36
На 30 август (събота) в 18:00 часа в залата на Културен дом НХК в Бургас ще се състои специална среща с една от легендите на Левски - Божидар Искренов–Гибона. Събитието е възможност за феновете и любителите на спорта в града и региона да се срещнат с Радостта на народа, където да чуят интересни истории от неговата кариера.

От Левски: Довиждане, Европа! Благодарим на всички вас за подкрепата
От Левски: Довиждане, Европа! Благодарим на всички вас за подкрепата

На срещата Гиби ще представи своята автобиографична книга „Без обувки“, в която разказва за случките и хората в богатата си кариера, за футбола, събитията, играчите и треньорите в тези забележителни 16 години, смятани от мнозина за най-златния период в историята на великата игра.

Всички фенове ще имат възможност да се сдобият с книгата, да получат автограф и снимка с легендарния футболист. Други специални гости на събитието ще бъдат съавторът на книгата и журналист Васил Колев, финансистът Кирил Евтимов, както и местни футболни легенди начело с Димитър Димитров-Херо.

Вратите на Културен дом на НХК ще бъдат отворени за гости от 17:00 часа.

