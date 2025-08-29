Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

  • 29 авг 2025 | 13:16
  • 8158
  • 13

Футболистът на Левски Марин Петков е близо до преминаване в Монца. Това твърди италианският журналист Николо Шира, а Джанлука Ди Марцио също потвърждава, че има интерес от страна на италианския клуб. Договорът на родния национал ще бъде до 2029 година.

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Името на Петков се свързва цяло лято с трансфер. Говореше се, че той е близо до преминаване в полския Ракув, но така и не се стигна до сделка. След това се появи информация, че датският елитен Виборг също има солиден интерес към родния национал. Сега обаче се твърди, че крилото е най-близо до Монца, който отпадна през миналия сезон от елита и сега ще се бори за завръщане в Серия А.

Марин Петков е една от основните фигури в състава на Хулио Веласкес. Вчера той стартира от първата минута срещу АЗ Алкмаар, а до момента има 4 мача в efbet Лига, в които вкара 3 гола и направи една асистенция.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 12082
  • 9
Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

  • 29 авг 2025 | 09:39
  • 1336
  • 2
Иван Станчев: Ще е интересно

Иван Станчев: Ще е интересно

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 923
  • 0
Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 2223
  • 2
Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

  • 29 авг 2025 | 09:33
  • 905
  • 0
Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

  • 29 авг 2025 | 09:30
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 16073
  • 6
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 11031
  • 24
Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 13904
  • 74
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 27429
  • 31
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 12082
  • 9