Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

Футболистът на Левски Марин Петков е близо до преминаване в Монца. Това твърди италианският журналист Николо Шира, а Джанлука Ди Марцио също потвърждава, че има интерес от страна на италианския клуб. Договорът на родния национал ще бъде до 2029 година.

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Името на Петков се свързва цяло лято с трансфер. Говореше се, че той е близо до преминаване в полския Ракув, но така и не се стигна до сделка. След това се появи информация, че датският елитен Виборг също има солиден интерес към родния национал. Сега обаче се твърди, че крилото е най-близо до Монца, който отпадна през миналия сезон от елита и сега ще се бори за завръщане в Серия А.

Марин Петков е една от основните фигури в състава на Хулио Веласкес. Вчера той стартира от първата минута срещу АЗ Алкмаар, а до момента има 4 мача в efbet Лига, в които вкара 3 гола и направи една асистенция.