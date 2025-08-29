Популярни
»

Гледай на живо

ЛЕВСКИ КАЦА НА РОДНА ЗЕМЯ СЛЕД ЗАГУБАТА В АЛКМААР
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Четирима пилоти с нови батерии за уикенда

Четирима пилоти с нови батерии за уикенда

  • 29 авг 2025 | 15:06
  • 373
  • 0
Четирима пилоти с нови батерии за уикенда

Четирима пилоти получават нови батерии за хибридните системи в колите им за 15 кръг от сезона във Формула 1 на “Зандвоорт” този уикенд. Това Естебан Окон и Оливър Беарман от Хаас и Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето от Заубер.

Смяната на тези батерии е втора за четиримата, така че те все още са в рамките на разрешените два компонента за годината.

Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”
Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

Освен това, световният шампион Макс Верстапен получи нова изпускателна система за този уикенд - шеста поред от общо осем разрешени за 24-те кръга и той също няма да бъде наказан.

Хамилтън не е загубил вяра във Ферари
Хамилтън не е загубил вяра във Ферари
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

  • 29 авг 2025 | 15:28
  • 320
  • 0
Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

  • 29 авг 2025 | 14:38
  • 2161
  • 1
Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

  • 29 авг 2025 | 13:20
  • 912
  • 2
Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия

Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия

  • 29 авг 2025 | 12:52
  • 1186
  • 0
Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

  • 29 авг 2025 | 12:31
  • 1171
  • 0
Ръсел: Хамилтън е най-великият, но говори глупости

Ръсел: Хамилтън е най-великият, но говори глупости

  • 29 авг 2025 | 12:15
  • 1488
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 24513
  • 83
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 54249
  • 78
Очаквайте на живо: Левски пристига в България след загубата от АЗ Алкмаар

Очаквайте на живо: Левски пристига в България след загубата от АЗ Алкмаар

  • 29 авг 2025 | 15:46
  • 2132
  • 4
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 20943
  • 39
Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

  • 29 авг 2025 | 13:16
  • 16309
  • 26
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 35094
  • 50