Четирима пилоти с нови батерии за уикенда

Четирима пилоти получават нови батерии за хибридните системи в колите им за 15 кръг от сезона във Формула 1 на “Зандвоорт” този уикенд. Това Естебан Окон и Оливър Беарман от Хаас и Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето от Заубер.

Смяната на тези батерии е втора за четиримата, така че те все още са в рамките на разрешените два компонента за годината.

Освен това, световният шампион Макс Верстапен получи нова изпускателна система за този уикенд - шеста поред от общо осем разрешени за 24-те кръга и той също няма да бъде наказан.

