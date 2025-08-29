Популярни
  3. Ръсел: Хамилтън е най-великият, но говори глупости

Ръсел: Хамилтън е най-великият, но говори глупости

  • 29 авг 2025 | 12:15
Бившият съотборник на Люис Хамилтън Джордж Ръсел обясни, че 7-кратният световен шампион говори “глупости”. Разбира се, става въпрос за оплакването на Хамилтън от Унгария, че е “безполезен”, след като отпадна рано в квалификацията, а в състезанието не успя да стигне до зоната на точките.

“Разбира се, че Люис говори глупости, когато казва нещо подобно, тъй като той е най-великият пилот за всички времена - обясни Ръсел на “Зандвоорт”. - Когато слезеш от колата и застанеш пред медиите, за 10 минути изживяваш най-различни емоции, когато имаш лош ден, се чувстваш точно така, както стана с Люис.

“Но когато денят ти е добър, всичко се променя. Люис все още е изключителен пилот, видяхме, че тази година той спечели спринта в Китай.”

Ръсел е уверен, че Хамилтън все още има какво да даде на Формула 1 и Ферари.

“Люис все още го може. Но Формула 1 не е лесен спорт, особено когато тимът ти не се представя на най-високо ниво, това задълбочава проблема. Разбира се, Шарл Леклер също е страхотен пилот.”

Снимки: Imago

