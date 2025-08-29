Николай Кънчев: Да играем според възможностите си

Утре, Бенковски (Исперих) приема Светкавица (Търговище). Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Допуснахме тежко поражение в последния ни двубой. Продължаваме обаче да вярваме във възможностите си. Току що сглобихме нов отбор. Както казах и преди старта на първенството, много бързо трябва да изчистим грешките и да навлезем в оптимална форма. Нямаме право дори да си помислим да подценяваме, който и да било съперник. Просто трябва да излизаме и да играем във всеки мач според възможностите си. Надявам се съдиите да са на нивото на футболистите. Решенията им да са адекватни, справедливи и да не влияят на резултат. Нека съперниците да разрешават спора помежду си, чрез футболните си умения“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.