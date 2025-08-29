Десислав Дяков: Фаворит са

Утре, едноименния тим на Аксаково играе в Тервел с местния Септември. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Когато излизаш срещу победителя в последното първенство, означава, че те очаква изключително тежко изпитание. Ще хвърлим в битката млади момчета срещу противник с безспорни качества и опит. Той е фаворит в предстоящия двубой. Не сме отписали мача. Напротив, преследваме нашите цели. Отиваме в Тервел с амбицията да се надиграваме, да показваме подобрение в играта ни и разбира се да търсим добър резултат за нас“, коментира пред Sportal.bg Десислав Дяков, пом.треньор на Аксаково.