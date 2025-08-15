Популярни
В Аксаково залагат на младостта

През последния сезон, едноименния тим на Аксаково даде да се разбере, че съперниците трябва да се съобразяват с него. В навечерието на новата кампания, Десислав Дяков, пом.треньор коментира пред Sportal.bg готовността на отбора.

„Всичко, което планирахме в хода на подготовката, го изпълнихме на сто процента. Селекцията ни беше насочена към млади футболисти. Привлякохме юноши от школата на Черно море. Ще обиграваме този нов отбор в хода на първенството. Наясно сме, че няма да е лесно, ще е необходимо време. Въпреки това във всеки мач ще излизаме да го спечелим. Нямаме поставена цел за конкретно класиране“.

