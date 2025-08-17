Дубълът на Черно море стартира с победа

Популярни
  17 авг 2025
Вторият отбор на Черно море се наложи над едноименния тим на Аксаково с 2:1 във Варна. Срещата е от първия кръг на Североизточната Трета лига. Стана двуостър двубой с положения за гол и пред двете врати. Никола Недков уцели гредата на гостите в средата на първото полувреме. В средата на второто, Кристиан Михайлов подаде и Петър Маринов даде преднина в резултата на „моряците“. Скоро след това влезлия като резерва Васил Касабов асистира за гола на Димитър Заимов – 2:0. Накрая Димитър Василев реализира почетното попадение за Аксаково.

