Дубълът на Спартак (Варна) бие в Аксаково

  • 24 авг 2025 | 02:13
Спартак II (Варна) спечели в Аксаково срещу едноименния тим с 3:2. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен двубой, в който можеха да паднат още голове. Началото беше взривно. Димитър Симеонов откри за домакините от дузпа в 5-ата минута. След още толкова време, Александър Янчев изравни. После, той пропусна да вкара дузпа. Никола Тотев даде нова преднина на варненци в 61-ата минута. В 65-ата пък, Калоян Цветков подаде и Илиян Върбанов изравни – 2:2. Янчев постави точка на спора с попадението си в 76-ата минута за окончателното 2:3.

